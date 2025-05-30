Зеленский оценил разговор с Эрдоганом

Зеленский заявил, что провел хороший и очень содержательный разговор Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел хороший и очень содержательный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По словам украинского лидера, стороны обсудили возможные следующие переговоры в Стамбуле и при каких условиях Киев готов принять в них участие.

«Эта встреча не может и не должна быть пустой. Также обсуждалась возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский в соцсетях сообщил, что поговорит с Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы «добавить содержание» встрече с российской делегацией в Стамбуле.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл детали второго раунда переговоров с Украиной. Он отметил, что представители Москвы и Киева могут встретиться в Стамбуле 2 июня.