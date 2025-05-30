Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:44, 30 мая 2025Культура

Звезда «Счастливы вместе» напомнил митрополиту о сериале после фразы о «Симпсонах»

Звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов назвал Букиных примером полной семьи
Ольга Коровина

Кадр: Сериал «Симсоны»

Актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», ответил на фразу митрополита Екатеринбургского Евгения о «Симпсонах». Об этом пишет «Подъем».

Архиерей РПЦ заявил, что именно «Симпсоны» десятки лет транслируют на аудиторию идеи традиционных ценностей, демонстрируя дружную многодетную семью. Он добавил, что подход российских мультипликаторов иной — в их продукции герои часто живут по одиночке, и счастливы этому.

Логинов отметил, что ситком «Счастливы вместе» — пример полноценной семьи. «Не скажу, что мы ответ "Симпсонам". Но это семья, внутри которой происходят конфликты, но которая вместе переживает все неурядицы», — заявил исполнитель роли Букина.

Он также сравнил ценности, которые были присущи Букиным, с тем, что транслируют современные шоу об отношениях. По словам Логинова, в сериале отсутствовали измены и копание в «грязном белье». «То, что отличает эту семью от остальных, — они вместе и они счастливы», — добавил артист.

Ранее глава Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин высказался о предсказаниях в «Симпсонах».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила об ответе на удар Taurus по ее территории

    Мисс Гранд Интернешнл раскрыла жуткие секреты конкурса красоты

    Цены на электроэнергию в Германии рухнули

    Верховный суд США разрешил Трампу депортировать 500 тысяч мигрантов

    Небензя призвал Запад выбрать между русофобией и конструктивным диалогом

    Таксист-иностранец надругался над несовершеннолетней россиянкой во время поездки

    Стримера арестовали за похищение бывшей возлюбленной

    Армия России достигла самого высокого темпа наступления с начала 2025 года

    Microsoft решила обанкротиться в России

    Туристка подверглась групповому изнасилованию после ночи в клубе на курорте Испании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости