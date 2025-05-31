Глава МИД Германии Вадефуль заявил об отсутствии цели военного поражения России

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил об отсутствии цели военного поражения России в контексте украинского кризиса. Об этом он высказался в интервью Süddeutsche Zeitung.

По словам Вадефуля, Германия не ожидает капитуляции России в рамках конфликта. «Полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным арсеналом ожидать не приходилось. В этом отношении мы стали немного честнее», — отметил он.

При этом глава МИД подчеркнул, что на данный момент Германия и Россия уже не находятся в состоянии явного мира. Вадефуль также опроверг заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что власти Германии якобы способствуют провоцированию войны своим желанием оказать содействие Украине в создании дальнобойного оружия.

В заключение министр призвал США вместе с Евросоюзом усиливать давление на Россию путем введения новых санкций.

Ранее в мае депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Украина не сможет добиться успеха в военном противостоянии с Россией, и в долгосрочной перспективе именно Москва выйдет победителем в военном конфликте.