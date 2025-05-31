Названо количество раненных в мае от ударов ВСУ в приграничье

Губернатор Гладков сообщил о 90 раненных в мае от ударов ВСУ в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал количество раненных в мае от ударов ВСУ в приграничье. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

По словам Гладкова, всего в результате атак со стороны ВСУ пострадали 92 мирных жителя. «Обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной. Только за май у нас 92 раненых мирных жителя, в том числе и вчера четыре раненых человека. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнул он.

Глава области подчеркнул, что для повышения безопасности в регионе выделено 100 миллионов рублей на средства радиоэлектронной борьбы, которые будут переданы подразделениям «БАРС-Белгород» и «Орлан». «Этой работой занимаемся ежедневно, конечно, ее мы будем только усиливать», — уточнил Гладков.

Ранее в Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали семь человек.