Гунба: В Абхазии появится материально-техническая база Черноморского флота

Президент Абхазии Бадра Гунба заявил о появлении материально-технической базы Черноморского флота. Его слова публикует ТАСС.

Глава республики рассказал, что создание российской военно-морской базы как таковой не планируется. Однако в то же время он уточнил, что планируется открытие в районе города Очамчиры материально-технической базы именно для Черноморского флота. По его словам, в рамках данного проекта республика будет продолжать укреплять сотрудничество с Россией.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сухума возобновил регулярное авиасообщение с Россией после 30-летнего перерыва. Первый рейс был выполнен из московского аэропорта Внуково.

Позднее первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили осудил возобновление авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав его нарушением норм Международной организации гражданской авиации.