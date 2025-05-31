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15:30, 31 мая 2025Наука и техника

В Швеции заявили об испытаниях нового истребителя для войны с Россией

Svenska Dagbladet: Испытания нового шведского истребителя начнутся в 2026 году
Мария Винар

Фото: Satish Kumar / Reuters

Шведский оборонный производитель Saab проведет испытания нового беспилотного истребителя для войны с Россией. Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

В беседе с изданием генеральный директор компании Микаэль Йоханссон заявил, что испытания начнутся в 2026 году. Он отметил, что новые истребители смогут поражать цели глубоко на территории страны противника. В настоящий момент компания Saab близки к созданию такого летательного аппарата.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин оценил современные боевые возможности истребителя Saab 37 Viggen, который был создан в годы холодной войны. По его мнению, это капитально устаревшая модель. В то же время специалист отметил, что у шведов до НАТО был приличный промышленно-военный комплекс, который делал весь спектр вооружений.

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