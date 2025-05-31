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11:19, 31 мая 2025Мир

В США призвали отключить суперкомпьютер Илона Маска

NBC: Темнокожие активисты в США призвали отключить суперкомпьютер Илона Маска
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Nathan Howard / Reuters

В США темнокожие активисты призвали отключить суперкомпьютер бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на авторов обращения.

Американская национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) обратилась к властям города Мемфис с призывом остановить реализацию проекта суперкомпьютера Colossus. Общественники считают, что проект может загрязнить атмосферу, что нанесет вред соседствующим с городом темнокожим общинам.

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Известно, что компанию xAI, которой принадлежит Colossus, принялись критиковать в прессе из-за использования метановых газовых турбин на своем предприятии в Мемфисе для удовлетворения потребностей суперкомпьютера в электроэнергии. «Мы призываем департамент здравоохранения США немедленно вмешаться», — отметил глава NAACP Деррик Джонсон.

В обращении к властям NAACP говорится, что проект Маска не соответствует экологическим нормам. Активисты призвали отслеживать последствия работы суперкомпьютера и немедленно прекратить его работу. Сам Маск никак не отреагировал на призывы отключить Colossus.

Ранее в мае Илон Маск назвал сроки отправки гуманоида на Марс.

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