Захарова раскритиковала выборы главы Международной федерации настольного тенниса

Захарову возмутили выборы главы Международной федерации настольного тенниса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала выборы президента Международной федерации настольного тенниса.

Ее возмутило, что катарец Халил аль-Моханнади получил 98 голосов, а его соперница — действующая глава организации шведка Петра Серлинг — 87 голосов. Однако последняя одержала победу благодаря 17 дополнительным голосам, полученным онлайн. При этом Захарова обратила внимание, что для дистанционного голосования зарегистрировалось 16 делегаций.

«Откуда взялся еще один голос — непонятно. Более того, как позже сообщила федерация, удаленно вообще проголосовал 21 выборщик — в грубое нарушение процедуры», — возмутилась Захарова.

В октябре прошлого года Захарова оценила отказ Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить сборную Израиля от международных соревнований. «Это подтверждение того, что стандартов больше нет», — заявила она.