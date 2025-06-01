Момент попадания «Искандера-М» по учебному центру ВСУ попал на видео

Ракетный удар по учебному подразделению ВСУ попал на видео

Момент ракетного удара по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Заявляется, что зафиксирован момент попадания оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по учебному центру ВСУ, о котором сообщалось 1 июня. В частности, видно, как кассетная ракета попадает в лес, а также возгорание после удара.

Ранее Сухопутные войска ВСУ признали, что в результате удара 12 военнослужащих не смогли спастись, еще 60 получили ранения.

На фоне этого командующий войсками Михаил Драпатый подал в отставку. Он объяснил, что это было осознанное решение, продиктованное личным ощущением ответственности.