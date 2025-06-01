Момент попадания «Искандера-М» по учебному центру ВСУ попал на видео

Момент ракетного удара по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
Заявляется, что зафиксирован момент попадания оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по учебному центру ВСУ, о котором сообщалось 1 июня. В частности, видно, как кассетная ракета попадает в лес, а также возгорание после удара.
Ранее Сухопутные войска ВСУ признали, что в результате удара 12 военнослужащих не смогли спастись, еще 60 получили ранения.
На фоне этого командующий войсками Михаил Драпатый подал в отставку. Он объяснил, что это было осознанное решение, продиктованное личным ощущением ответственности.