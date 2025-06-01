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18:07, 1 июня 2025Бывший СССР

Момент попадания «Искандера-М» по учебному центру ВСУ попал на видео

Ракетный удар по учебному подразделению ВСУ попал на видео
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Момент ракетного удара по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Заявляется, что зафиксирован момент попадания оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по учебному центру ВСУ, о котором сообщалось 1 июня. В частности, видно, как кассетная ракета попадает в лес, а также возгорание после удара.

Ранее Сухопутные войска ВСУ признали, что в результате удара 12 военнослужащих не смогли спастись, еще 60 получили ранения.

На фоне этого командующий войсками Михаил Драпатый подал в отставку. Он объяснил, что это было осознанное решение, продиктованное личным ощущением ответственности.

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