Стали известны потери ВСУ в результате ракетного удара по полигону

12 военных ВСУ погибли и 60 ранены в результате удара ВС РФ по полигону

12 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сумели спастись, более 60 получили ранения в результате ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, говорится в Telegram-канале Сухопутных войск. На фоне этого командующий войсками Михаил Драпатый подал в отставку.

Для выяснения обстоятельств и причин потерь личного состава была создана комиссия, назначено служебное расследование.

Комментируя решение покинуть пост, Драпатый объяснил, что это был осознанный шаг, «продиктованный личным ощущением ответственности». В своем посте он также раскритиковал круговую поруку и безнаказанность. Военный сообщил, что инициировал проверку всех обстоятельств случившегося — действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения. «Мы не выиграем, если не построим армию, где честь – не слово, а действие», — заключил он.

Ранее стало известно, что потери ВСУ за первые пять месяцев 2025 года превысили 220 тысяч.