Названы семь признаков эффективной тренировки в тренажерном зале

Журналисты Men Today назвали семь признаков, по которым можно определить, что тренировка была эффективной. Материал доступен на сайте издания.

Занятие прошло плодотворно, если во время него человек не отвлекался, едва справлялся с последним подходом, понимал свой максимум, а также закончил тренировку в хорошем настроении.

Помимо этого, стоит обратить внимание еще на три признака. Частота сердечных сокращений должна вернуться в норму через 10-15 минут после окончания тренировки, в мышцах должна появиться приятная боль, а также должен появиться аппетит.

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