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07:33, 2 июня 2025Спорт

Названы семь признаков эффективной тренировки в тренажерном зале

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Журналисты Men Today назвали семь признаков, по которым можно определить, что тренировка была эффективной. Материал доступен на сайте издания.

Занятие прошло плодотворно, если во время него человек не отвлекался, едва справлялся с последним подходом, понимал свой максимум, а также закончил тренировку в хорошем настроении.

Помимо этого, стоит обратить внимание еще на три признака. Частота сердечных сокращений должна вернуться в норму через 10-15 минут после окончания тренировки, в мышцах должна появиться приятная боль, а также должен появиться аппетит.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала об опасности берпи. Оно может быть травмоопасным при неправильной технике или наличии некоторых медицинских противопоказаний.

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