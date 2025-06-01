Резервный поезд из Брянска выехал в Москву

МЖД: Резервный поезд из Брянска отправился в Москву

В Москву из Брянска отправился резервный поезд с пассажирами поезда №86, который сошел с рельсов в Выгоничском районе в результате обрушения моста. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Поезд выехал с вокзала в Брянске в 05:01 по московскому времени. «Он проследует с остановками поезда №86 Климов — Москва», — уточняется в сообщении.

Ожидается, что на Киевский вокзал он прибудет к 10:40.

Мост рухнул на пассажирский поезд вечером 31 мая. Предварительно, причиной обрушения мог стать подрыв, но официально эта версия не подтверждалась. Всего известно о 69 пострадавших.