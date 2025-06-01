Россиянка поехала в Нью-Йорк и описала стоимость жизни в городе фразой «разориться можно»

«Лента.ру»: Россиянка описала жилье в Нью-Йорке фразой «можно разориться»

Российская путешественница поехала в отпуск в Нью-Йорк и описала стоимость жизни в городе фразой «можно разориться». Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

Девушка рассказала, что в первую очередь ее поразила стоимость жилья в мегаполисе — по ее словам, аренда крохотной комнаты для одного человека с общим туалетом на этаже обошлась ей в 130 тысяч рублей на неделю.

«Это безумие! Я была в стольких столицах мира, но такого не видела никогда. За эти деньги можно неделю полноценно отдохнуть в Турции в отеле all-inclusive в шикарном номере. А здесь за эту сумму можно снять только конуру в хостеле. Так можно разориться очень быстро», — описала впечатления девушка.

$ 4000 стоит в среднем аренда небольшой квартиры в Нью-Йорке в не самом лучшем районе

Также туристка пообщалась с жительницей Нью-Йорка и узнала, во сколько ей обходится аренда квартиры в месяц. «Она сказала, что снимает тесную квартирку в не самом лучшем районе за четыре тысячи долларов. При этом зарабатывает она десять тысяч долларов. Часть уходит на налоги, другая часть — на еду и какие-то развлечения. В итоге даже с этой суммой девушка живет от зарплаты до зарплаты», — удивилась россиянка.

При этом путешественница поделилась, что от самого города она осталась в восторге и заявила, что получила такие впечатления, которые стоили всех трат. «Это поразительно — оказаться в городе, картинки из которого ты видел в фильмах с детства. И вот ты стоишь посреди этих широких проспектов с желтыми светофорами, зелеными табличками и клубящимся дымом, и не можешь поверить, что все это не декорации», — заключила россиянка.

Ранее россиянка рассказала об испорченности мужчин в Нью-Йорке. По словам москвички, во время отдыха в мегаполисе она решила воспользоваться дейтинговыми приложениями, чтобы познакомиться с местными и лучше узнать город. В итоге один парень предложил ей наркотики, а другой — интим без обязательств.