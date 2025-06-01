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14:33, 1 июня 2025Спорт

Российский журналист пожаловался на хамское поведение Сафонова после финала Лиги чемпионов

Рабинер: Сафонов после победы в ЛЧ проигнорировал российских журналистов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Российский журналист и писатель Игорь Рабинер в своем Telegram-канале пожаловался на поведение вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова победы в Лиге чемпионов в сезоне-2024/2025.

Рабинер рассказал, что Сафонов после матча проигнорировал российских журналистов, несмотря на то, что они ждали его два с половиной часа в микст-зоне и были на гране обморока. «Подойти на две-три минуты из уважения к людям, — ничего бы от него не отвалилось. Он повел себя как свинья, которой насрать на людей», — посчитал он.

31 мая ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, команда разгромила итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Сафонов стал пятым российским футболистом, которому удалось выиграть в Лиге чемпионов. Российский голкипер не вышел на поле, хотя попал в заявку на матч.

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