Российский журналист пожаловался на хамское поведение Сафонова после финала Лиги чемпионов

Рабинер: Сафонов после победы в ЛЧ проигнорировал российских журналистов

Российский журналист и писатель Игорь Рабинер в своем Telegram-канале пожаловался на поведение вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова победы в Лиге чемпионов в сезоне-2024/2025.

Рабинер рассказал, что Сафонов после матча проигнорировал российских журналистов, несмотря на то, что они ждали его два с половиной часа в микст-зоне и были на гране обморока. «Подойти на две-три минуты из уважения к людям, — ничего бы от него не отвалилось. Он повел себя как свинья, которой насрать на людей», — посчитал он.

31 мая ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая прошла на «Альянц Арене» в Мюнхене, команда разгромила итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Сафонов стал пятым российским футболистом, которому удалось выиграть в Лиге чемпионов. Российский голкипер не вышел на поле, хотя попал в заявку на матч.