РЖД частично поменяли маршруты поездов после обрушения моста в Брянской области

РЖД частично изменили маршруты поездов после обрушения моста в Брянской области

РЖД частично изменили маршруты некоторых поездов после обрушения моста в Брянской области, говорится в Telegram-канале пресс-службы компании.

В частности, поезд №489 Анапа — Минск отправлением из Анапы 30 мая проследует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Смоленск, Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня, а поезд №85 Москва — Климов проследует сокращенным маршрутом до станции Брянск с дальнейшей перевозкой пассажиров автотранспортом.

Пригородные поезда будут следовать укороченными маршрутами, говорится в публикации.

Мост рухнул на пассажирский поезд вечером 31 мая. Предварительно, причиной обрушения мог стать подрыв, но официально эта версия на данный момент не подтверждалась. Жертвами обрушения моста стали семь человек, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По данным пресс-службы Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».