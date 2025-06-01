В Иркутской области объявили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА

Иркутский губернатор Кобзев объявил об отсутствии повреждений после атаки БПЛА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил об отсутствии повреждений после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. Его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

Он уточнил, что никакие здания военной части, которая подверглась налетам, не были разрушены.

В то же время Кобзев призвал жителей Иркутской области не выкладывать в соцсети кадры с места происшествия в целях безопасности.

Он также показал фуру, с которой были запущены дроны. Кобзев заверил, что машина уже заблокирована.

До этого стало известно, что жители Иркутской области пытались сбить камнями взлетавшие из фуры беспилотники.

1 июня украинские дроны атаковали несколько российских регионов. Устройства были замечены в Мурманской, Иркутской и Рязанской областях.