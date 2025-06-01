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14:42, 1 июня 2025Мир

В Кремле заявили об отслеживании всех высказываний Трампа

Песков заявил, что Кремль следит за всеми высказываниями президента США Трампа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Кремль внимательно следит за всеми высказываниями президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков отметил, что Москва изучает «каждое слово» Трампа, «каждое ударение, которое он делает». По мнению представителя Кремля, российские власти должны спокойно реагировать на любые слова Трампа.

Песков подчеркнул, что для России превыше всего национальные интересы.

До этого пресс-секретарь рассказал, что президент России Владимир Путин поддерживает возможность личной встречи с американским коллегой Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Песков пояснил, что подобное мероприятие с участием политиков требует хорошей подготовки и может произойти только в случае результативных переговоров на уровне делегаций.

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