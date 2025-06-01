В российском регионе при ударе ВСУ погиб мирный житель

Гладков: В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», — указал он.

Кроме того, губернатор отметил, что во время обрушения дома двенадцатилетняя девочка, которая проезжала рядом на велосипеде, предварительно, получила контузию. Ее доставляют в детскую областную клиническую больницу.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили за полтора часа 53 дрона ВСУ над четырьмя регионами РФ. В Минобороны уточнили, что украинские беспилотники были перехвачены над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.