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22:54, 1 июня 2025Россия

В российском регионе при ударе ВСУ погиб мирный житель

Гладков: В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», — указал он.

Кроме того, губернатор отметил, что во время обрушения дома двенадцатилетняя девочка, которая проезжала рядом на велосипеде, предварительно, получила контузию. Ее доставляют в детскую областную клиническую больницу.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили за полтора часа 53 дрона ВСУ над четырьмя регионами РФ. В Минобороны уточнили, что украинские беспилотники были перехвачены над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.

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