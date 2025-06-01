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22:29, 1 июня 2025Мир

В США назвали способ избежать конфликта с Россией

Макгрегор посоветовал США заткнуться, чтобы избежать конфликта с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maciej Pietrzak / Unsplash

США следует придержать язык, чтобы избежать конфликта с Россией. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Он подчеркнул, что Вашингтон не влияет на исход украинского конфликта. «Если мы и наши союзники по НАТО не хотим объявлять войну, мобилизовывать наши страны, отправлять миллионы людей и огромное количество техники в Восточную Европу, чтобы воевать с Россией, мы должны заткнуться», — сказал Макгрегор.

Ранее официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что у США есть свои требования по разрешению конфликта на Украине. При этом она отметила, что стороны конфликта должны сами принимать решения по его урегулированию.

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