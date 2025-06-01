В США назвали условие для выхода Трампа из переговоров

Макговерн: Трамп выйдет из переговоров при отсутствии меморандума Украины

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй МакГоверн заявил, что президент США Дональд Трамп сможет заявить о выходе из переговорного процесса по Украине при одном условии. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

МакГоверн назвал условие для выхода Трампа из переговоров и допустил, что он примет такое решение при отсутствии меморандума Украины. В таком случае у американского лидера появится искушение сказать российскому лидеру следующее:

«...Эти люди несерьезные. Дерзай, мы сваливаем. Вы, европейцы, думаете, что у вас получится лучше? Удачи, мы пытались», — отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Возглавит российскую делегацию помощник президента России Владимир Мединский.

