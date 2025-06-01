В Турции призвали выгнать одну из делегаций с переговоров в Стамбуле

Aydinlik призвала Турцию не допускать делегацию ЕС на переговоры в Стамбуле

Основная роль Турции на новых переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной должна заключаться в недопуске делегации Евросоюза на встречу. Об этом написала турецкая газета Aydinlik Gazetesi.

Журналисты призвали Турцию не допускать делегацию ЕС на переговоры в Стамбуле, поскольку европейские страны выступают за продолжение конфликта с Россией.

«Турция должна настаивать на мире и не допускать европейцев, желающих, чтобы Украина продолжала воевать. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного влияния на отношения Турции с обеими странами», — отмечается в статье.

Авторы материала добавили, что увеличение трат на оборону Евросоюза и угрозы против России не способствуют урегулированию мира, а также вызывают негативную реакцию у граждан европейских стран.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Возглавит российскую делегацию помощник президента России Владимир Мединский.