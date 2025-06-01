Аналитик Маркель: Зеленский не пойдет на уступки России для сохранения власти

Австрийский аналитик Геральд Маркель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержит новое мирное предложение России на переговорах в Стамбуле. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала ExxpressTV.

Меркель подчеркнул, что Украина уже потеряла территории, ставшие новыми регионами России. Об этом Зеленскому говорит американский лидер Дональд Трамп и его посланники. Аналитик подчеркнул, что Зеленский не пойдет на уступки России для сохранения власти.

«И конечно, Зеленский не сможет пойти на это, потому что в политическом плане он тогда будет мертв», — предрек он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Возглавит российскую делегацию помощник президента России Владимир Мединский.

