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06:45, 1 июня 2025Мир

Зеленскому предрекли крах карьеры после переговоров в Стамбуле

Аналитик Маркель: Зеленский не пойдет на уступки России для сохранения власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Австрийский аналитик Геральд Маркель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержит новое мирное предложение России на переговорах в Стамбуле. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала ExxpressTV.

Меркель подчеркнул, что Украина уже потеряла территории, ставшие новыми регионами России. Об этом Зеленскому говорит американский лидер Дональд Трамп и его посланники. Аналитик подчеркнул, что Зеленский не пойдет на уступки России для сохранения власти.

«И конечно, Зеленский не сможет пойти на это, потому что в политическом плане он тогда будет мертв», — предрек он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Возглавит российскую делегацию помощник президента России Владимир Мединский.

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