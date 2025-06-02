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11:00, 2 июня 2025Спорт

Аршавин продлил контракт с «Зенитом»

В «Зените» сообщили о продлении контракта с работающим в клубе Андреем Аршавиным
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Зенит» продлил контракт с Андреем Аршавиным. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщает «Спорт-Экспресс».

О продлении соглашения рассказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Аршавин работает в клубе заместителем председателя правления по спортивному развитию.

Аршавин занял пост в январе 2022 года. Игровую карьеру футболист завершил в 2019-м.

Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Вместе с «Зенитом» он трижды выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

21 мая Аршавин одной фразой описал поездку в США. «Сложилось впечатление, что это другая жизнь на другой планете», — резюмировал он.

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