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14:32, 2 июня 2025Силовые структурыЭксклюзив

Специалист по антитеррору объяснил проезд фур с дронами по территории России

Ветеран «Альфы» Кумов допустил, что фуры с дронами могли не досматривать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Фуры с дронами, которые атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, могли проехать по территории России без досмотра, допустил ветеран подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Кумов. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если есть информация на пункте пропуска, то тогда транспорт досматривается более тщательно. Если информации нет, то порядок обычный: проверка документов, проверка внешнего вида, опрос водителя. Если водитель не знает, что ему туда положили, то он и не скажет ничего. Он скажет, что обычный маршрут, обычный товар. Я так понимаю, что некоторые из водителей даже не были в курсе, что у них в фуре. Может быть, это лукавство, конечно, со стороны водительского состава», — рассказал Кумов.

При этом специалист по антитеррору отметил, что досмотр внешнего вида груза мог пройти без выявления дронов.

«Если бы проявили большую тщательность, то, может быть, что-то и выявили», — добавил он.

Все зависит от оперативной информации. Они могли проехать [даже без досмотра]

Андрей Кумовветеран подразделения антитеррора «Альфа»
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В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники. В Иркутской области местные жители пытались остановить беспилотники, они закидывали их камнями.

Следователи допросили водителей фур, которые перевозили беспилотники. Мужчины признались, что не знали, что везут оружие, — им говорили, что вместо дронов они должны перевезти каркасные дома.

Вот это да!
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