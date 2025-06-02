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09:49, 2 июня 2025Спорт

Гретцки вспомнил о моменте осознания способности Овечкина побить его рекорд

Уэйн Гретцки: В 2006-м понял, что Александр Овечкин может побить мой рекорд
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

Бывший канадский хоккеист Уэйн Греткци вспомнил о моменте, когда осознал, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин может побить его рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает RMNB.

По словам экс-игрока, это произошло в 2006 году во время матча «Финикс Койотс», который он тогда тренировал, против «Вашингтона». «Он дважды прошел через всю команду и забросил шайбу, находясь лежа на спине», — отметил канадец.

Овечкин в нынешнем сезоне побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил перспективы Овечкина в политике. По мнению бывшего спортсмена, их нет.

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