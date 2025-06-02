Капитан «Ростова» объявил об уходе из клуба после поражения команды в финале Кубка России

Комличенко объявил об уходе из «Ростова» после поражения клуба от ЦСКА

Капитан «Ростова» Николай Комличенко объявил об уходе из клуба после поражения команды от московского ЦСКА в финале Кубка России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Это был мой заключительный матч в "Ростове". Куда ухожу? Скоро все узнаете», — заявил Комличенко.

Финал Кубка России прошел в воскресенье, 1 июня. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти был сильнее ЦСКА (4:3).

Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых зыбил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.