Купившие новые квартиры москвичи рассказали о предпочтениях в инфраструктуре у дома

Собственники жилья захотели в первую очередь видеть в ЖК продуктовые магазины

Купившие новые квартиры в ЖК москвичи в первую очередь хотели бы видеть рядом с домом продуктовые магазины. Об этом говорится в исследовании предпочтений москвичей девелоперской компании Forma, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

О желании видеть продуктовые магазины высказались 85 процентов участников опроса, который компания провела к моменту заселения первых жильцов. На втором месте — пункты выдачи заказов (ПВЗ) (33 процента опрошенных). На третьем — оборудования для занятий спортом (32 процента). Игровая площадка и детский сад — на четвертом и пятом местах: 26 и 21 процента соответственно.

В настоящее время Forma завершила строительство своего первого проекта — городского квартала бизнес-класса Først. Было продано 75 процентов всего объема квартир. Строительство ЖК было начато в 2022 году.

Фото: ЖК Forst

Комплекс состоит из пяти секций высотой до 20 этажей с подземным паркингом на 273 машино-места. Среди квартир есть редкие форматы с каминами и саунами, пентхаусы, видовые лоджии с панорамным остеклением. Проектированием зданий занималось архитектурное бюро WALL во главе с Рубеном Аракеляном. В части квартир ЖК выполнена предчистовая отделка (white box max). Этот формат предполагает отделку стен, разводку инженерии, стяжку пола с шумоизоляцией, мастер-свет, выводы под электропривод штор и систему защиты от протечек.

Архитектурная концепция проекта опирается на скандинавский минимализм, при этом квартал насыщен инфраструктурой и озеленением. Кроме того, застройщик постарался минимизировать влияние деятельности человека на окружающую среду. В комплексе создана особая логистика мусороудаления, а собственникам квартир в отделке white box max вместе с ключами вручают измельчители пищевых отходов для установки на кухне.

Ранее россияне рассказали, что хотели бы видеть воркаут-площадки в своих ЖК. На них 37,6 процента опрошенных хотят поддерживать себя в форме, при этом 16,8 процента с помощью площадок привили бы культуру здорового образа жизни своим детям, а 45,5 процента считают тренировки одним из способов провести время на свежем воздухе.