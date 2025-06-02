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15:02, 2 июня 2025Россия

Местная жительница рассказала о спасении пассажиров после крушения поезда под Брянском

РИА Новости: Жительница брянской деревни помогала раненым после крушения поезда
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Жительница брянской деревни Бурачовка, близ которой пассажирский поезд Климов — Москва потерпел крушение, рассказала о спасении раненых из-под заваленного обломками моста состава. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я как бы носила материал (фельдшерам — прим. «Ленты.ру»). Перевязки не делала, я не фельдшер, носилки тягала», — рассказала женщина.

Отвечая на вопрос о собственной безопасности, россиянка добавила, что ей были важны люди, которые пострадали.

В Брянской области мост рухнул на поезд, следовавший из Климово в Москву, вечером 31 мая. Предварительно, на мосту перед проездом поезда установили четыре взрывчатки, которые сдетонировали в момент проезда под ним пассажирского состава. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, число пострадавших превысило сто человек. В Брянской области из-за ЧП объявили трехдневный траур.

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