Названы тормозящие обмен веществ ежедневные привычки

Биохакер Эспи: Регулярный недосып и дефицит белка замедляют обмен веществ

Биохакер и писатель Дэйв Эспи перечислил пять ежедневных привычек, которые замедляют обмен веществ и мешают похудеть. Его слова приводит издание Eat This, Not That.

Первой тормозящей метаболизм привычкой Эспи назвал регулярный недосып. Он подчеркнул: всего одна бессонная ночь может негативно повлиять на выработку инсулина и гормона голода, из-за чего существенно возрастает риск переедания. Также биохакер посоветовал контролировать время, проведенное в соцсетях и за чтением ленты новостей, особенно в вечерние часы. Искусственный свет от экрана смартфона или планшета может нарушать циркадные ритмы и подавлять выработку мелатонина, ответственного за качество сна.

По словам Эспи, не менее вреден для обмена веществ дефицит белка в рационе. «Протеин помогает наращивать и поддерживать мышцы, быстрее восстанавливаться после физических нагрузок и дольше оставаться сытым», — рассказал он.

Замедляет обмен веществ и алкоголь, даже если человек употребляет его в небольших количествах, отметил биохакер. «Когда ваша печень занята попытками детоксикации алкоголя, она не может должным образом усваивать жиры и сахара, что приводит к увеличению веса и другим серьезным проблемам, таким как жировая болезнь печени», — предупредил он.

Наконец, Эспи призвал всех, кто следит за фигурой, контролировать количество мучных изделий в меню, поскольку в них мало клетчатки, зато много рафинированных углеводов.

Ранее Эспи раскрыл свои советы для долгой жизни. Он порекомендовал первый раз за день есть уже ближе к обеду.