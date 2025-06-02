Один из сбивавших дроны камнями в Иркутской области оказался белорусом

Один из сбивавших дроны камнями в Приангарье оказался дальнобойщиком из Беларуси

Одним из мужчин, сбивавших дроны камнями в Иркутской области, оказался дальнобойщиком из Белоруссии. Антон Мацкевич поделился, как именно он пытался помочь предотвратить налет беспилотников в Приангарье, его рассказ опубликовал журналист и общественник Иван Комельков в Telegram-канале.

Мужчина пояснил, что находился на парковке в Усолье-Сибирское, где остановился грузовик с контейнером. Когда из него начали вылетать дроны, люди забрались на крышу и пытались остановить атаку.

«Все помогали, чтобы они не взлетали никуда. Они находились в кузове, мы бросали камни, чтобы они не взлетали», — отметил Мацкевич.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что препятствующих работе дронов ВСУ граждан могут поощрить.

Еще раньше по соцсетям распространился видеоролик, на котором люди бросали в вылетающие из фуры беспилотники крупные булыжники.

1 июня украинские дроны атаковали регионы России, под удар впервые попала Сибирь.