В России высказались об ожиданиях от второго раунда переговоров с Украиной

Депутат Чепа: Россия и Украина будут обсуждать меморандумы на переговорах

Во время второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле стороны будут пытаться найти сближение по ряду ключевых вопросов, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об ожиданиях от встречи он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Мы знаем о меморандуме, который Украина подготовила, мы сейчас дадим им свой меморандум, и будут какие-то обсуждения пунктов этих меморандумов для того, чтобы найти общее сближение по ряду основных вопросов», — поделился депутат.

Переговоры Москвы и Киева состоятся в понедельник, 2 июня, во дворце Чираган в Стамбуле. Они начнутся в 13:00 по местному времени.

Российскую делегацию, как и в прошлый раз, возглавил помощник президента Владимир Мединский. Она уже прибыла в Стамбул.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле. В этот раз к делегации присоединятся три новых участника.

