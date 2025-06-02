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19:36, 2 июня 2025Мир

Озвучена личная просьба Эрдогана к делегациям России и Украины

Гончаренко: Эрдоган попросил Россию и Украину обменять всех пленных мусульман
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Kaan Soyturk / File Photo / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил делегации России и Украины обменять всех пленных мусульман. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Прозвучала личная просьба от Эрдогана провести обмен "все мусульмане на всех мусульман"», — говорится в публикации.

По словам украинского депутата, стороны сейчас занимаются согласованием этого вопроса.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд прямых российско-украинских переговоров. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке.

Помощник президента и глава делегации России Владимир Мединский после переговоров заявил, что российская сторона осталась довольна ими.

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