Российская делегация оценила переговоры с Украиной

Мединский: Российская делегация осталась довольна переговорами с Украиной

Российская сторона осталась довольна переговорами с Украиной, заявил помощник президента РФ и член делегации из России Владимир Мединский. Его цитирует РИА Новости.

«Да», — сказал чиновник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Мединский сообщил, что Россия и Украина проведут обмен ранеными и тяжелобольными по формуле «все на все». При этом стороны намерены создать специальную комиссию, чтобы в дальнейшем проводить такие обмены «без политических решений».

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд прямых российско-украинских переговоров. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке.