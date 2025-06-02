Под Москвой ребенок попал в культиватор и не выжил

В Подмосковье ребенок попал в культиватор, спасти его не удалось

Под Москвой ребенок попал в культиватор и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

ЧП произошло неподалеку от города Дмитрова. Оператор трактора, на котором был установлен культиватор, после случившегося решил не вызывать скорую помощь. Вместо этого он попытался скрыть следы случившегося.

Поиски ребенка продолжались шесть дней. В итоге он был найден, в отношении тракториста возбудили уголовное дело.

Ранее в Подмосковье в ДТП не выжил ребенок. Он потерял сознание сразу после аварии на автотрассе М-12. Несмотря на попытки отца и прибывших на место медиков реанимировать ребенка, его не спасли. Всего в аварии пострадали 11 человек, в том числе трое детей.