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17:30, 2 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали нереализуемый пункт из меморандума Украины

Депутат Аксаков: Требование Украины о замороженных активах невыполнимо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Одно из требований в меморандуме Украины противоречит международному праву и не может быть удовлетворено, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Нереализуемый пункт он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Еще до начала второго раунда переговоров Москва получила от Киева его вариант меморандума о мирном урегулировании. Одно из условий документа предполагает использование российских активов для восстановления Украины или оставление их замороженными до выплаты репараций.

«Я думаю, никаких репараций, во-первых, не будет. Во-вторых, это наши деньги, на них никто не имеет права покушаться. На самом деле все, что происходит сейчас, в том числе замораживание наших активов — это нарушение международного законодательства, нарушение международных прав, поэтому это требование Украины однозначно противоречит международному праву, не может быть нигде ни вписано, ни удовлетворено», — поделился депутат.

Ранее стало известно, что Россия представила Украине свой меморандум о мире во время второго раунда переговоров в Стамбуле. В ходе встречи стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Переговоры длились больше часа и шли на русском языке.

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