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06:31, 2 июня 2025Наука и техника

Раскрыто влияние длительного похудения на организм

JAMA Network Open: Долговременное снижение веса продлевает жизнь
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Долговременное снижение веса может не только снизить риски хронических заболеваний, но и продлить жизнь. К такому выводу пришли ученые из Хельсинкского университета, опубликовавшие результаты самого масштабного на сегодняшний день исследования на эту тему. Работа вышла в журнале JAMA Network Open.

Исследование продолжалось от 12 до 35 лет и охватило более 23 тысяч человек в возрасте от 30 до 50 лет. Участников регулярно взвешивали, а также фиксировали показатели здоровья, образ жизни и наличие хронических заболеваний. Особое внимание уделяли тем, кто сумел стабильно снизить вес в среднем возрасте.

Оказалось, что потеря в среднем 6,5 процента массы тела в этом возрасте заметно снижает риск смерти от всех причин. Особенно снижается вероятность инфаркта, инсульта, рака и хронических заболеваний легких. При этом ни препараты, ни хирургическое вмешательство не использовались — участники худели за счет изменения питания и физической активности.

Авторы подчеркивают: ключевым фактором является именно устойчивость результата. Эпизодические диеты не дают тех же эффектов, что стабильное поддержание нормального веса на протяжении долгих лет.

Ранее ученые объяснили, почему снижение веса может временно прекращаться. Пауза в процессе похудения оказалась распространенным явлением, не связанным с ошибками в рационе или программе.

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