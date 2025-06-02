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09:31, 2 июня 2025Моя страна

Россиянин нашел бездомного и помог ему вернуться домой

kp.ru: Краснодарец Армадов помог бездомному найти свою семью в другом городе
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: APIWAN BORRIKONRATCHATA / Shutterstock / Fotodom

Житель Краснодара Карим Армадов поделился с kp.ru историей о том, как в 2018 году помог бездомному Сергею Плужному, которого он нашел в подъезде одной из многоэтажек в городе, найти свою семью.

Неравнодушный мужчина предложил замерзшему человеку горячий чай, пригласив войти. Тогда бездомный поделился с ним своей историей — оказалось, что он приехал на юг из Москвы, и не просто приехал, а пытался таким образом «бежать от воспоминаний».

По его словам, в какой-то момент оборвалась жизнь его супруги из-за последствий ДТП, в которое они попали вместе. В случившимся мужчина винил себя, из-за чего начал злоупотреблять алкоголем, и его жизнь быстро скатилась под откос.

После беседы Армадов смог найти в соцсетях дочь своего нового знакомого, сообщив, что ее отец жив. Он помог Плужному привести себя в порядок, дал одежду и отправил на автобусе в столицу. Позже его дочь сообщила, что мужчина смог восстановить документы и занялся творчеством, которое помогало ему справляться с зависимостью.

Ранее стало известно, что уфимка помогла бездомному исполнить большую мечту — он стал выступать на российских концертах. Блогерша утроила в соцсетях шуточный челлендж «Свидание с бомжом», благодаря которому нашли Руслана.

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