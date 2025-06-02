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20:18, 2 июня 2025Мир

Российская делегация покинула отель после переговоров с Украиной

Российская делегация покинула отель в Стамбуле и направилась в аэропорт
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским покинула отель в Стамбуле и направилась в аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд прямых российско-украинских переговоров. Встреча длилась чуть больше часа, беседа велась на русском языке.

Ожидается, что третий раунд переговоров между представителями России и Украины также пройдет в Стамбуле.

До начала официальных переговоров главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу.

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