Российская делегация покинула отель после переговоров с Украиной

Российская делегация покинула отель в Стамбуле и направилась в аэропорт

Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским покинула отель в Стамбуле и направилась в аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле прошел второй раунд прямых российско-украинских переговоров. Встреча длилась чуть больше часа, беседа велась на русском языке.

Ожидается, что третий раунд переговоров между представителями России и Украины также пройдет в Стамбуле.

До начала официальных переговоров главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу.