Российское СМИ удалило статью о военных аэродромах после удара ВСУ

«Царьград» удалил статью о самолетах на российских аэродромах после атаки ВСУ

Издание «Царьград» удалило статью, посвященную самолетам на российских военных аэродромах, после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Копия материала СМИ доступна в архиве интернета.

При попытке открыть статью появляется уведомление об ошибке. «Страница не найдена», — говорится в сообщении.

Как следует из информации на сайте архива, статья называлась «Молния Зевса: Десятки Ту-22М3 и Ту-95МС ВКС России готовы к удару возмездия». В ней рассказывалось о том, сколько российских самолетов находится на аэродроме в Мурманской области. «По данным авиационного ресурса AviVector, на аэродроме Оленья в Мурманской области сосредоточено около 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, что составляет значительную часть всего парка этих машин (около 60 единиц по оценкам Defence Express). Там же базируются 11 стратегических ракетоносцев Ту-95МС», — отмечается в материале.

«Царьград» пока никак не прокомментировал исчезновение статьи с сайта.

Ранее известный телеведущий Владимир Соловьев осудил солдат, снимавших на видео атаку ВСУ на российские военные аэродромы. Журналист заявил, что их следует расстрелять.

1 июня несколько российских регионов были атакованы беспилотниками ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, под удар попали военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.