Темпы падения экспорта российских алмазов оценили

Экспорт алмазов из РФ упал почти на 30 процентов

В 2024 году объем экспорта российских алмазов сократился на 28,7 процента, если сравнивать с показателями 2023 года, и составил 2,623 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на Кимберлийский процесс.

Согласно оценкам, импорт тоже пошел вниз. Соответствующий показатель упал в десять раз, или до 1,153 миллиона долларов. При этом добыча этих драгоценных камней в РФ за указанный период выросла до 37,323 миллиона каратов.

По данным Евростата, в I квартале 2025 года в Евросоюзе (ЕС) рекордно снизились доходы от экспорта алмазов. На поставках этих драгоценных камней ЕС получил лишь 1,4 миллиарда евро. Бельгийский экспорт упал на треть, а немецкий — на 16 процентов.

Между тем майские поставки российских алмазов в Гонконг вышли на годовой максимум. Достигнутые масштабы импорта оцениваются в 47 миллионов долларов.