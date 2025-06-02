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05:01, 2 июня 2025Из жизни

Тигр растерзал мужчину

В Индии тигр загрыз мужчину
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Dominik Lückmann / Unsplash

В Индии 35-летний мужчина стал жертвой тигра. Об этом сообщает Hindustan Times.

Трагический инцидент произошел возле национального парка Корбетт в штате Уттаракханд. Винод Кумар с группой местных жителей отправился в лес за дровами в районе Аампани. Хищник внезапно напал на него и утащил его в джунгли. Он растерзал мужчину, а потом убежал, напуганный криками его спутников.

Тело нашли в 100 метрах от места нападения и отправили на судмедэкспертизу. Лесной департамент пообещал выплатить компенсацию семье погибшего.

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25 января 2023

Это уже не первый случай нападения тигров на людей в этом регионе, где хищники все чаще выходят к человеческому жилью из-за сокращения естественной среды обитания.

Ранее сообщалось, что в Индии 11 жителей округа Чандрапур стали жертвами тигров за 17 дней. Все нападения произошли в буферной зоне заповедника Тадоба-Андхари, штат Махараштра.

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