В России назвали цель атак Украины перед переговорами

Депутат Чепа: Украина совершила атаки перед переговорами с целью шантажа

Украина совершила ряд атак, чтобы повлиять на переговорный процесс, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Цель Киева он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Украина предприняла целый ряд террористических действий с целью шантажа и давления, с целью попытки влияния на процесс переговоров. Я думаю, их надежды здесь не оправдаются», — высказался депутат.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.

Вечером 31 мая мост рухнул на пассажирский поезд №86 в Брянской области. Согласно предварительной информации, причиной обрушения мог стать подрыв, однако официально эта версия пока не подтверждена. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что число пострадавших при происшествии превысило 100 человек. В области объявлен трехдневный траур.