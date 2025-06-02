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13:36, 2 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали цель атак Украины перед переговорами

Депутат Чепа: Украина совершила атаки перед переговорами с целью шантажа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Украина совершила ряд атак, чтобы повлиять на переговорный процесс, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Цель Киева он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Украина предприняла целый ряд террористических действий с целью шантажа и давления, с целью попытки влияния на процесс переговоров. Я думаю, их надежды здесь не оправдаются», — высказался депутат.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.

Вечером 31 мая мост рухнул на пассажирский поезд №86 в Брянской области. Согласно предварительной информации, причиной обрушения мог стать подрыв, однако официально эта версия пока не подтверждена. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что число пострадавших при происшествии превысило 100 человек. В области объявлен трехдневный траур.

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