В Байконуре рассказали о подготовке к пуску «Союза-5»

Глава Байконура Бусыгин: Пуск ракеты «Союз-5» намечается на конец декабря

Основная задача города Байконур в рамках проекта «Байтерек» заключается в обеспечении его электроэнергией и водой. Об этом ТАСС рассказал глава администрации населенного пункта Константин Бусыгин.

Он добавил, что в рамках подготовки к первому пуску ракеты «Союз-5» с космодрома Байконур планируется уделить особое внимание состоянию дорог одноименного города. «Пуск намечается на конец декабря, и для нашего региона это крайне непредсказуемый период по погодным условиям: могут быть и сильные снегопады, и оттепели с гололедом», — сказал руководитель.

По его словам, на планируемый пуск ожидается прибытие множества гостей, к чему город будет готов.

В мае агентство со ссылкой на официальный портал правовой информации сообщило, что для испытаний новой ракеты «Союз-5» и космического комплекса «Байтерек» создадут российско-казахстанскую комиссию.

В марте госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что опытный образец первой ступени российской перспективной среднетяжелой ракеты «Союз-5» отправили на испытания.