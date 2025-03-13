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12:42, 13 марта 2025Наука и техника

Первую ступень российского «Союза-5» отправили на испытания

«Роскосмос»: Первую ступень ракеты «Союз-5» отправили на испытания
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Опытный образец первой ступени российской перспективной среднетяжелой ракеты «Союз-5» отправили на испытания. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Изделие транспортируется из Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности для проведения холодных и огневых стендовых испытаний.

В ноябре РИА Новости со ссылкой на протокол межправительственной комиссии России и Казахстана по космодрому Байконур сообщило, что первый пуск «Союза-5» запланирован на декабрь 2025-го.

В мае гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что российскую сверхтяжелую ракету планируется создавать на базе носителя «Союз-5».

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