Раскрыты подробности создания российской сверхтяжелой ракеты

РКЦ «Прогресс»: российскую сверхтяжелую ракету создадут на базе «Союза-5»

Российскую сверхтяжелую ракету планируется создавать на базе технологий перспективного среднетяжелого носителя «Союз-5». Соответствующие подробности РИА Новости раскрыл гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Руководитель добавил, что при создании новой ракеты предполагается использование многоразовых технологий. «В настоящее время они также в проработке», — уточнил гендиректор.

В апреле глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что летные испытания нового носителя в рамках создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) на космодроме Восточный планируется начать в 2033 году.

В апреле 2023-го гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что в 2024-м будет возобновлено создание российской сверхтяжелой ракеты космического назначения.