В Иране сообщили о намерении отклонить предложения США по иранской ядерной программе

Reuters: Тегеран намерен отклонить предложение США по иранской ядерной программе

Тегеран намерен отклонить предложение США по иранской ядерной программе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата.

По словам источника, иранский ответ может быть истолкован как отказ от американского предложения. Дипломат обратил внимание, что в представленных условиях позиция Вашингтона по обогащению урана в республике «остается неизменной», в нем также нет «четкого объяснения в том, что касается снятия санкций».

Ранее Белый дом распорядился приостановить действия, связанные с введением новых санкций против Ирана. Заместитель Левитт Анна Келли на просьбу издания прокомментировать ситуацию заявила, что «любые новые решения по санкциям будут озвучены Белым домом или соответствующими структурами администрации».

23 мая в Риме между делегациями США и Ирана состоялся пятый раунд непрямых переговоров по иранской ядерной программе. Иранскую сторону представлял глава МИД страны Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.