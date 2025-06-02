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13:52, 2 июня 2025Мир

В правительстве Германии прокомментировали атаку Украины на российские аэродромы

Правительство ФРГ: Украина не уведомила Германию об атаке на аэродромы России
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Украина не уведомила Германию о запланированной атаке на аэродромы России. Об этом заявил неназванный представитель правительства ФРГ, передает Reuters.

«Правительство Германии не было проинформировано об этом», — отметил собеседник агентства.

В кабмине добавили, что в подобных предупреждениях со стороны Киева «нет необходимости».

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Позднее стало известно, что США не делились с Украиной разведданными для проведения атаки на российские аэродромы.

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