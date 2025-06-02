В правительстве Германии прокомментировали атаку Украины на российские аэродромы

Правительство ФРГ: Украина не уведомила Германию об атаке на аэродромы России

Украина не уведомила Германию о запланированной атаке на аэродромы России. Об этом заявил неназванный представитель правительства ФРГ, передает Reuters.

«Правительство Германии не было проинформировано об этом», — отметил собеседник агентства.

В кабмине добавили, что в подобных предупреждениях со стороны Киева «нет необходимости».

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Позднее стало известно, что США не делились с Украиной разведданными для проведения атаки на российские аэродромы.