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12:14, 2 июня 2025Россия

В России допустили ядерный удар после атаки ВСУ по аэродромам

Аналитик Живов заявил о праве России на ядерный удар после атаки по аэродромам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Спектр вариантов ответа России на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродромам обширен и включает в себя ядерный удар. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Живов, чьи слова приводит «360».

По словам аналитика, удары украинских войск были направлены не только против объектов инфраструктуры, но и также против систем ядерного сдерживания. Аналитик подчеркнул, что при соответствии с законами и концепцией ядерной безопасности Россия имеет полное право нанести по агрессору ограниченный или неограниченный ядерный удар.

«Спектр ответов — любой, начиная с объявления войны и нанесения сокрушительного ядерного удара», — сказал Живов, отметив, что решение об ответе на эту атаку будет принимать президент России Владимир Путин.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.

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