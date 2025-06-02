Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 2 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли влияние атаки беспилотников ВСУ на переговоры в Стамбуле

Депутат Чепа: Атака ВСУ на российские аэродромы осложнит переговоры в Стамбуле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы может негативно отразиться на переговорах в Стамбуле 2 июня, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что на этом фоне принимать комплексные решения, в том числе по вопросу прекращения огня, станет намного сложнее.

«То, что произошло вчера, — попытка шантажа. Или даже отмены переговоров. Переговоры продолжатся несмотря на действия ВСУ, но они не останутся без ответа», — предупредил депутат.

Политик заметил, что массированная атака дронов заметно подрывает даже то небольшое доверие российской стороны к украинской, что не может не повлиять на ход переговоров.

«Это сильно осложнит принятие правильных решений. Не отдельно о прекращении огня, а всех в комплексе», — считает Чепа.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Водители фур с дронами, атаковавшими российские аэродромы, дали показания. Что они рассказали?

    Украинская делегация встретилась в Стамбуле с европейскими чиновниками

    Врач предупредила об ускоряющих старение продуктах

    Цискаридзе назвал фильм с Юрой Борисовым бездарным и пошлым

    В Госдуме поддержали создание дружин для защиты традиционных ценностей

    Названы тормозящие обмен веществ ежедневные привычки

    Анна Семенович похвасталась фигурой в купальнике с глубоким декольте

    Связанный с разведкой британский наемник получил срок в России

    Раскрыты цели новых ударов российской авиации и БПЛА по объектам Украины

    Назван новый посол России в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости