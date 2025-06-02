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07:18, 2 июня 2025Мир

В США назвали причину разногласий Трампа и Киева

Сакс: Трамп хочет завершить конфликт на Украине в 2025 году, но Киев против
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / CNP / MediaPunch / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хочет достичь мира на Украине в 2025 году, однако Киев выступает против этого. Причину разногласий Трампа и украинских властей назвал американский экономист Джеффри Сакс, передает ТАСС.

«Урегулирование может быть достигнуто в этом году. Урегулирование должно быть достигнуто в этом году. Я думаю, Трамп заинтересован в том, чтобы это произошло. Но совершенно ясно, что украинское правительство в этом не заинтересовано», — сказал он.

Профессор также подчеркнул, что изменчивые заявления Трампа в адрес России объясняются особенностями его характера. «Трамп очень изменчив и непредсказуем. Это не то поведение, которого ожидают от президента США», — сказал Сакс.

Ранее сообщалось, что Трамп и его спецпосланник Кит Келлог понимают оправданность позиции российского лидера Владимира Путина по конфликту на Украине. В статье также подчеркивается, что США придется выстраивать конструктивный диалог с Россией.

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