Сакс: Трамп хочет завершить конфликт на Украине в 2025 году, но Киев против

Президент США Дональд Трамп хочет достичь мира на Украине в 2025 году, однако Киев выступает против этого. Причину разногласий Трампа и украинских властей назвал американский экономист Джеффри Сакс, передает ТАСС.

«Урегулирование может быть достигнуто в этом году. Урегулирование должно быть достигнуто в этом году. Я думаю, Трамп заинтересован в том, чтобы это произошло. Но совершенно ясно, что украинское правительство в этом не заинтересовано», — сказал он.

Профессор также подчеркнул, что изменчивые заявления Трампа в адрес России объясняются особенностями его характера. «Трамп очень изменчив и непредсказуем. Это не то поведение, которого ожидают от президента США», — сказал Сакс.

Ранее сообщалось, что Трамп и его спецпосланник Кит Келлог понимают оправданность позиции российского лидера Владимира Путина по конфликту на Украине. В статье также подчеркивается, что США придется выстраивать конструктивный диалог с Россией.